PREVENZIONE

PORDENONE Disagio sociale, imprenditori in crisi che non riescono ad accedere al credito e disposti a mettersi nelle mani di chiunque pur di salvare ciò per cui hanno lavorato una vita. Il prefetto Maria Rosario Maiorino conosce molto bene le insidie che si nascondono nella fase due. La ripartenza potrebbe costituire, anche in un tessuto socio economico sano come quello del Friuli Occidentale, un terreno fertile per la criminalità organizzata, per truffatori che sfruttano il disagio delle famiglie in difficoltà e per gli usurai. È per questo che ieri il Prefetto di Pordenone ha cominciato un percorso che coinvolge forze dell'ordine, associazioni di categoria, sindacati e banche. L'obiettivo è intercettare tutto ciò che potrebbe minare un tessuto socio-economico fiaccato dall'emergenza Coronavirus.

EFFETTI DELLA CRISI

Il percorso avviato dal Prefetto è cominciato ieri con la riunione tecnica di coordinamento con il questore Marco Odorisio, il comandante provinciale dell'Arma Luciano Paganuzzi e della Guardia di finanza, Stefano Commentucci. Alle forze dell'ordine si chiede di continuare a monitorare la situazione per contenere infiltrazioni da parte della malavita e registrare tutti quei campanelli d'allarme che potrebbe costituite l'anticamera di tensioni sociali. Digos, Nucleo informativo dei carabinieri e Finanza dovranno intensificare ulteriormente l'attività info-investigativa. «La situazione è buona - spiega il prefetto Maiorino - e la riunione tecnica con le forze dell'ordine ha confermato che al momento non si registrano recrudescenze di eventi criminosi specifici legati al tema delle difficoltà economiche». Durante la quarantena c'è stato un drastico calo della criminalità. Ma adesso la Prefettura si sta focalizzando sulla possibilità di infiltrazioni - anche mafiose - nelle aziende. L'obiettivo è prevenire l'aggressione del tessuto economico produttivo.

IL CONFRONTO

La parola d'ordine è non abbassare la guardia ed essere pronti a intercettare situazioni di disagio prima che sia troppo tardi. Il Prefetto in questo percorso ha coinvolto anche il mondo del lavoro e gli istituti di credito. Ieri ha tenuto una videoconferenza con i vertici di Confindustria Alto Adriatico, Confartigianato, Confcommercio e Camera di commercio. Ha rimarcato l'importanza di lavorare per «intercettare qualsiasi forma che possa comportare un allarme» e segnalare situazioni di sofferenza. Si anche è raccomandata affichè le associazioni di categoria stiano vicino a propri associati in questa delicata fase.

SINDACATI E BANCHE

Il percorso avviato dalla Prefettura non si è esaurito con i confronti di ieri. È a tappe e prevede anche il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali, anche loro chiamate a dare un contributo e far sentire la voce dei lavoratori. Vi è poi il settore bancario, che in questo momento ha un ruolo cruciale. Da ieri sono cominciate le erogazioni alle imprese e il tema andrà affrontato in tutta la sua ampiezza. Il primo problema delle imprese sarà la crisi di liquidità. Dopo due mesi di blocco, con i fatturati azzerati, in tanti ricorreranno alle banche per poter pagare fornitori e stipendi. Se non ci sarà un'apertura nei confronti di imprenditori, artigiani e commercianti, c'è il pericolo che molti finiscano nelle mani di gente che presta soldi senza chiedere garanzie, ma che poi li rivuole indietro a tassi esorbitanti spingendo le aziende verso il fallimento o impossessandosi delle stesse.

C.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

