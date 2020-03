SICUREZZA

VENEZIA L'effetto parallelo del coronavirus, sul fronte della sicurezza, è un drastico calo dei reati. L'ha sottolineato il questore Maurizio Masciopinto, l'hanno evidenziato le compagnie dei carabinieri che monitorano la situazione in provincia. È una situazione, però, che non può durare per sempre: i criminali torneranno a colpire, individuando quegli obiettivi più scoperti e indifesi per via della quarantena globale obbligata. Per questo motivo, quindi, le forze dell'ordine stanno organizzando delle specifiche pattuglie anti sciacallaggio, per evitare che qualche malintenzionato decida di rimettersi all'opera e approfittare della situazione.

NUOVI OBIETTIVI

I furti in casa, principale piaga della microcriminalità, sono (quasi) spariti. È una conseguenza naturale: con il regime di coprifuoco, le persone non escono e i ladri non riescono ad avere campo libero. I temerari che ci provano comunque si contano sulle dita di una mano (ad Asseggiano, l'altro giorno, si è registrato un furto in casa di due anziani nella notte, mentre stavano dormendo) perché il rischio di essere scoperti è troppo elevato. Il problema, però, è che non tutti i ladri lo sono di professione, c'è chi ruba per necessità. Necessità fisica, nel caso soprattutto di sbandati e tossicodipendenti, di procurarsi la droga. Mercato che, in particolare a Mestre, non sembra aver accusato il colpo della quarantena. Chi ha bisogno di soldi, quindi, prima o poi cercherà il modo di procurarseli: gli obiettivi più a portata quindi sono i negozi, bar e ristoranti vuoti (nessuno dei gestori ha lasciato contante all'interno, ma tra merce e macchinari qualcosa da rubare comunque c'è), gli uffici e le aziende (è già successo anche nei mesi scorsi: può bastare un distributore automatico di bibite ad attirare l'attenzione), le auto in sosta. Altro bersaglio facile, i supermercati e i tabaccai, perché aperti e quindi più esposti a taccheggi e rapine. Le forze dell'ordine sanno di vivere una sorta di pax criminale, che però da un momento all'altra potrebbe semplicemente evolvere in base ai tempi. L'attività, come spesso accade in questi casi, ha già coinvolto tutti i vari corpi: in centro storico, per esempio, la guardia di finanza ha iniziato a svolgere dei servizi perlustrativi con l'elicottero, l'ultimo mercoledì mattina.

SISTEMA RODATO

Sia i carabinieri, sia le volanti della polizia, il sistema l'hanno già provato di recente in una situazione simile. Il bomba day del 2 febbraio, con mezza Mestre evacuata per permettere il disinnesco, il trasporto e il brillamento dell'ordigno bellico della seconda guerra mondiale da 500 libbre ritrovato in un cantiere a Porto Marghera, ha permesso di provare questo particolare tipo di servizi tipici dei periodi d'emergenza assoluta.

Continueranno, inoltre, i posti di controllo dedicati alla verifica del rispetto del decreto del presidente del Consiglio, fondamentali in questo momento per far rispettare le disposizioni estreme prese dall'esecutivo per cercare di arginare la diffusione del virus. Priorità assoluta in questa fase per evitare raduni abusivi che possano favorire situazioni a rischio o, addirittura, portare a nuovi insidiosi focolai.

Davide Tamiello

