Rischiano oltre quattro anni di carcere

VENEZIA - Altro che pena leggera, i ladri del Ducale rischiano (in caso di cattura, ovviamente) una stangata mica da ridere. Stando al codice penale, infatti nel caso in cui subentrino contemporaneamente le aggravanti del furto con mezzo fraudolento e del danno ingente (nel caso di colpi milionari) la pena prevista potrebbe aumentare fino a 13 anni. Sia chiaro: i ladri 13 anni di prigioni, per un furto, non li faranno mai: vanno considerate le varie attenuanti generiche, o lo sconto di pena se dovessero aiutare gli inquirenti a ritrovare i...