Rischi penali con i social network l'università esplora le nuove frontiere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CONVEGNOTREVISO (ef) Dagli insulti al sexting secondario: la rete ha aumentato non solo le possibilità di interazione ma la vulnerabilità delle persone. Ora però la schermatura della tastiera non tiene più. E la giurisprudenza sta cercando di mettersi al passo con gli abusi. Consapevolezza, prevenzione ma anche rischi connessi all'uso privato dei social: quesiti di non immediata soluzione cui il convegno Social network e rischi penali cerca di mettere ordine. VOLONTA' COMUNEIl progetto, nato dalla volontà comune di Università degli...