PORDENONE Le lezioni in presenza ripartiranno, probabilmente, il 14 settembre. Ammesso che l'emergenza da Covid-19 non rovini i piani della ministra Azzolina, che ha fissato la data nell'agenda, le incognite sono ancora molte. «A Pordenone tuona il consigliere regionale Alessandro Basso (Fratelli d'Italia) è da due mesi che l'amministrazione, con in testa il sindaco Ciriani, sta partecipando a tavoli di concertazione, insieme all'Azienda sanitaria, ai responsabili dell'Ufficio scolastico regionale a e chi dovrebbe occuparsi del servizio mensa e trasporto, ma le decisioni, anzi le non decisioni, della ministra Azzolina e della dirigente scolastica regionale Beltrame rischiano di vanificare tutti gli sforzi finora profusi».

«Mancano insegnanti e i collaboratori scolastici. Coloro sottolinea il consigliere che dovrebbero garantire l'insegnamento ai nostri alunni e l'igienizzazione degli spazi utilizzati». Insomma, a meno di due mesi dall'inizio del nuovo anno scolastico le questioni irrisolte sono ancora molte. E i tempi stringono anche per rilevare il fabbisogno di fornitura dei banchi, che dovrebbero permette di rispettare le misure del distanziamento. Nelle richieste sotto la responsabilità dei dirigenti scolastici dovranno essere evitate duplicazioni di spese. Questo, nella sostanza, il diktat arrivato dal direttore generale Daniela Beltrame. Intanto il comune di Pordenone è risultato essere assegnatario di un contributo di 30mila euro per contrastare la diffusione delle droghe e lo spaccio davanti agli istituti scolastici. Un finanziamento per il quale l'amministrazione Ciriani aveva fatto domanda (la scadenza del bando era il 30 aprile) nell'ambito del progetto Scuole sicure finanziato dal ministero. Una piaga, quella dello spaccio e del consumo di sostanza stupefacenti tra gli studenti delle scuole di Pordenone, che amministrazione e forze di polizia, con la regia del prefetto Maria Rosaria Maiorino, vogliono a tutti i costi debellare. Già a partire da settembre, quando inizierà il nuovo anno. Trentamila euro da spendere in sicurezza non sono pochi. La metà dell'importo lo prevede il progetto dovrà essere spesa per potenziare l'attività della polizia locale a presidio degli istituti scolastici, mentre i restanti 15mila euro verranno spesi per acquistare nuove telecamere di videosorveglianza. I dispositivi verranno installati all'esterno di alcuni plessi sui quali, almeno per ora, non sono stati fornite indicazioni.

