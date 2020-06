IL CASO

PEDEROBBA «Nuovi danni alla farmacia Gobbato: erano appena stati risarciti dal comune. Ma il maltempo si accanisce». Neppure il tempo di essere saldati dal danno precedente: una nuova emergenza bersaglia la farmacia del paese. Alessandro Berlese, consigliere di minoranza, è subito uscito per incontrare i residenti e fare una stima dei danni. E porta all'attenzione il caso limite dei Gobbato e della farmacia nel cuore del paese, già oggetto di danni ingenti in occasione della bomba d'acqua del 2009. Insieme a loro condomini, villette, carreggiate e marciapiedi. «Un disastro - racconta - Via Roma è stata la più bersagliata. L'acqua dal Monfenera è scena sulla strada principale immettendosi in una bocca di lupo tra lo studio dell'architetto Nicoletti e un condominio. Lì i danni più evidenti con un garage in cui c'erano 8 automobili completamente sepolte dalla fanghiglia».

IL PROBLEMA

Subito dopo Berlese ha incontrato un'abitazione il cui primo piano era completamente allagato. «Una situazione impegnativa perchè non si tratta solo di acqua, il fango è durissimo da ripulire». E a ridosso un nuovo condominio. «Un edificio più piccolo, sempre sito in via Roma. In garage c'erano 3 auto. Anche queste difficilmente potranno essere salvate». Lungo la strada principale orti e giardini completamente avvolti nella mota. «Uno spettacolo molto più pesante di quanto avvenuto nel 2009. Tutti i giardini, gli spazi esterni e gli orti sono stati sepolti dal fango. In questa zona tutte le abitazioni hanno subito danni». Le Opere Pie sono state lambite dall'onda d'acqua. «Ma la lavanderia ha avuto infiltrazioni» sottolinea. Infine la Farmacia Gobbato. «Purtroppo hann avuto di nuovo danni ingenti - sottolinea Berlese - sono bersagliati dal maltempo. Nel 2009 avevano riportato danni ingenti dalla bomba d'acqua che si era riversata sul nostro territorio. Danni imputabili anche a mancate pulizie e manutenzioni. Per questo motivo avevano fatto causa al Comune. La cosa si è trascinata per un decennio finchè, pochi mesi fa, la farmacia ha avuto ristoro dei danni ed è stata risarcita. Neppure il tempo di assestarsi e di nuovo allagamento e danni. Molto seri anche in questo caso». Ieri i titolari hanno trascorso al giornata a spalare fango e mettere in sicurezza oggetti e materiali. «L'allagamento di ieri è molto preoccupante e ha messo in ginocchio molti privati. La solidarietà è stata l'unica nota positiva. Ma la situazione è decisamente peggiore rispetto al 2009».

E.F.

© RIPRODUZIONE RISERVATA