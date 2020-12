IL BILANCIO

VENEZIA I numeri non lasciano interpretazioni e, freddi, raccontano quale sia la realtà che li circonda. Come proceda, ad esempio, la seconda ondata del virus. O come sia il raffronto tra i primi giorni del mese peggiore di sempre, novembre, e lo stesso arco di tempo di questo dicembre. E in entrambi i casi, per il Veneziano, non sono notizie rassicuranti. Perché anche la giornata di ieri è stata foriera di continui incrementi in tutti gli indicatori principali dell'andamento della pandemia da coronavirus, suggello a un dicembre che si è aperto con numeri impressionanti e destinati, se continui, a polverizzare ogni altro tipo di primato. Come già successo ieri per quanto riguarda i nuovi positivi.

LA GIORNATA DI IERI

Altri 671 nuovi positivi, in aumento anche rispetto a giovedì e mercoledì, quando erano stati, nell'ordine, 596 e 561. Ma soprattutto i casi registrati tra il pomeriggio di giovedì e di ieri sono la variazione più alta di sempre nella narrazione della pandemia: dal 22 febbraio in poi non si sono mai registrati così tanti nuovi infetti in una sola giornata. L'effetto è quello di spingere a quota 27.142 i casi totali e a quota 10.868 le persone attualmente positivi. Crescono ancora - anche se frenano - i decessi. Ieri sono stati messi in archivio altre 14 croci, 774 in tutto dall'1 marzo, data del primo morto in un qualche modo legato al Covid-19. Tornano a salire anche i ricoveri, arrivati a 548 (+9) di cui 57 (-1) in Terapia intensiva.

IL CONFRONTO

Mettere a fianco i numeri dei primi undici giorni di novembre con i primi undici giorni di dicembre è un esercizio necessario per capire l'importante progressione del virus nel Veneziano e dimostrare - come sostenuto anche dalla stessa Ulss 3 - che il picco è ancora distante visti gli incrementi di giornata. L'esito del confronto? Preoccupante, perché se dicembre proseguisse e si chiudesse con le stesse medie con le quali è iniziato e sta andando avanti, sarebbe il mese di gran lunga più difficile di quelli fin qui affrontati.

Dall'1 dicembre alle 17 di ieri il Veneziano ha messo insieme 5.622 nuovi positivi, cioè 1.130 in più rispetto ai 4.492 racimolati nello stesso periodo di novembre, con il numero di tamponi che è - ad oggi - in sostanza sovrapponibile tra i due periodi. Fuori paragone il rapporto dei decessi: questo scorcio di dicembre ha registrato 148 croci, già di più delle 137 di aprile (fino a ieri il secondo mese peggiore di sempre) e poco meno del triplo di quelle di novembre, quando in undici giorni c'erano stati 52 decessi. Se si pensa che poi novembre è stato il mese nero in fatto di decessi con 247 morti, spaventa il pensiero su quale numero possa esserci in chiusura di dicembre, se la media restasse questa.

Unico dato in netto miglioramento a dicembre rispetto a novembre sono i ricoveri totali: 45 il saldo di dicembre contro i 115 di novembre. È vero che va fatta la tara sull'alto numero di decessi, ma la flessione è anche un sintomo di avvicinamento al pianoro del contagio, quando i nuovi casi ci saranno ma diminuiranno di giorno in giorno.

LA SCUOLA

Torna a preoccupare nell'Ulss 3 lo stato del contagio nelle scuole: attualmente ne sono interessate 120 classi con almeno un positivo, ma soltanto 2 sono i focolai. Gli studenti positivi sono 67 che hanno generato 660 alunni in quarantena. Tra docenti e personale Ata i positivi sono 54 ai quali si aggiungono altri 88 colleghi in isolamento per contatto. Gli asili (39 casi) le scuole più colpite, seguite da elementari (33), medie (32) e superiori, 16 casi. Nessuno al serale.

I CONTROLLI

Nella settimana dall'1 all'8 dicembre sono state controllate 2.269 persone e multate 17. Nessuno dei 1.276 locali controllati è stato sanzionato o chiuso.

Nicola Munaro

