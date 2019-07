Riqualificazione urbanistica dell'area tra aree espositive, botteghe e alloggi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

URBANISTICABELLUNO È ben avviato il cantiere per la riqualificazione dell'area interna compresa tra Palazzo Bembo, l'ex banca d'Italia, il parcheggio Caffi, da cui si accede direttamente dalla piazza dei Martiri o da via Caffi. Anche Palazzo Bembo è presto al taglio del nastro. La sala delle conferenze è terminata e si presenta spaziosa, con un soffitto in travi a vista e con tutti i confort per le proiezioni e l'impianto audio funzionante. «Manca ancora qualcosa ha riferito il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, a margine della...