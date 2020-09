Il Partito Democratico schiererà come consigliera comunale Emanuela Zanatta, 426 voti, pensionata Enel e vicepresidente della Municipalità di Chirignago Zelarino nella passata legislatura. «È una nuova avventura per me - commenta emozionata - raccolgo il testimone da Bruno Lazzaro che termina il suo mandato, e spero di essere all'altezza di questa importante eredità, in quanto stiamo parlando di un modello vincente che da zone come Zelarino e Trivignano, dovrebbe essere esportato in tutto il territorio». A quale modello si riferisce? «Al modello della prossimità e della vicinanza, che favoriscono il dialogo e la fiducia, qualcosa che negli ultimi anni è venuto a mancare, elezioni comprese; dobbiamo eliminare dalla mente delle persone il concetto tanto sono tutti compagni. Quando hanno svuotato le municipalità - racconta - mi sono rimboccata le maniche ancora di più, perché la cerniera tra politica e cittadino è fondamentale e va ripristinata, per il bene di entrambi. La politica deve essere lungimirante, sì, deve avere una visione sui grandi temi, d'accordo, ma senza perdere mai di vista i bisogni pratici, quelli più vicini e quotidiani».

L.Bag.

