Già da lunedì saranno ripristinati i turni covid a Luxottica. Orari che permetteranno come in primavera di garantire il distanziamento in entrata e in uscita, evitando così i contatti tra dipendenti di diversi turni. Anche i servizi di trasporto collettivo subiranno variazioni. La Commissione trasporti dei lavoratori ha già contattato l'azienda, ma al momento non sono state definiti i dettagli. Proprio ieri il presidente di Essilux Leonardo del Vecchio ha scritto ai suoi dipendenti per comunicare la decisione di estendere ai dipendenti di Cina e India la possibilità di acquistare azioni del gruppo, riuscendo a far crescere Luxottica anche nel momento di difficoltà dettato dalla pandemia: «Siamo convinti che tutti voi possiate contribuire attivamente alla crescita di EssilorLuxottica e alla creazione di valore e opportunità per tutti. Per questo motivo vogliamo accrescere ulteriormente il livello di coinvolgimento dei dipendenti, estendendo quest'anno la copertura di Boost anche ad altri paesi nei quali Luxottica opera, in particolare Cina e India. Raddoppieremo così il numero di dipendenti in Luxottica che potranno accedere a Boost e raggiungeremo nel complesso quasi 80 paesi in tutto il mondo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA