L'INTERVISTA

MESTRE «Liquidità, subito. E proroga immediata della cassa integrazione Covid-19, altrimenti qui non se ne esce. Non è urgente, ma urgentissimo».

Gilberto Ballin, 45 anni, neopresidente dell'Acrib, l'associazione dei calzaturieri della Riviera del Brenta, va dritto al sodo. L'emergenza Covid ha colpito duro anche qui, nella Silicon Valley della scarpa italiana e mondiale, un distretto con numeri da capogiro: 2,1 miliardi di euro di fatturato nel 2018, oltre 500 aziende e quasi 11mila addetti. Dove le parole d'ordine sono griffe, moda, design: nascono qui le scarpe amate e coccolate da celebrità e star planetarie (una su tutte: Sharon Stone in Basic Instinct), autentici gioielli creati dal genio stilistico di grandi firme come Yves Saint Laurent, Calvin Klein, Kenzo, Emilio Pucci, Fendi, Ferragamo, Dior, Givenchy e molti altri. Adesso però, dopo due mesi di pesante lockdown, le aziende riaprono e devono fare i conti con una nuova realtà, conseguente al blocco della produzione: fatta di merce ferma, di prodotti consegnati e non ancora pagati, di fatturato in picchiata. E prospettive di ripresa con molte incognite da affrontare.

Ballin, il settore calzaturiero è il fiore all'occhiello dell'economia veneziana: quanto è costato in termini economici lo stop?

«Abbiamo due tipologie aziendali: chi lavora per le grandi firme e chi ha il marchio proprio. Le prime hanno avuto danni più contenuti, legati solo al fermo produttivo, con un calo del fatturato attorno al 20-25%. Le seconde invece hanno registrato perdite che si possono stimare in almeno il 50%. Parliamo del primo semestre, ma il secondo non sarà tanto differente, anche quello sarà difficile. Di ripresa vera si potrà parlare solo nel 2021».

Nessuna speranza di risalita nel 2020?

«Noi non produciamo beni di consumo, ma oggetti legati alla moda, cioè alla voglia di uscire e fare shopping. Ora si compra una scarpa per necessità, non per il piacere di farlo. Nel consumatore prevale la paura, dobbiamo sperare che passi, augurandoci che il virus in autunno non riappaia».

Quali sono allora le strategia efficaci per aiutare le aziende a risollevarsi?

«Mancando la produzione, abbiamo assoluto bisogno che venga prolungata la cassa integrazione in deroga almeno fino a fine anno, altrimenti le aziende chiudono. E poi liquidità: il Covid è arrivato a cavallo delle consegne della nuova collezione estiva, dunque abbiamo pagato i fornitori, ma molti clienti non pagano il prodotto realizzato e consegnato, chiedono dilazioni o non ritirano la merce, che resta così in magazzino».

Il governo ha varato il decreto Liquidità per aiutare le aziende: non è sufficiente?

«Non così come è stato pensato: restituire il credito dopo solo 6 o 7 anni non basta, rischiamo solo di posticipare il problema, servono almeno 10-12 anni per renderlo sostenibile. Lunedì ci sarà il direttivo nazionale di Assocalzaturifici, chiederemo al governo di adottare i questi provvedimenti. Da fare subito, sono cose che servono adesso».

Tridico, presidente dell'Inps, ha però detto che la colpa è anche delle aziende pigre che approfittano della cassa integrazione per non riaprire: che ne pensa?

«Guardi, preferisco non commentare. Dico solo che l'imprenditore in questo momento è un eroe, che non ha alcuna certezza del futuro. L'azienda è come un secondo figlio, abbiamo cura di chi ci lavora ed abbiamo voglia di ripartire. Veniamo da anni di marginalità ridotta e questo del Covid è un colpo molto, molto duro».

Il made in Italy può essere un punto di forza per ripartire, visto che la scarpa della Riviera del Brenta si esporta in tutto il mondo?

«Previsioni al momento non ne abbiamo. Da quel che sappiamo in Europa i negozi che lavorano con prodotti di bassa gamma hanno molti problemi, quindi essere medio-piccoli può aiutare. Il made in Italy non sparirà di sicuro, c'è sempre bisogno della qualità. Anche noi dovremo però cambiare il nostro modo di vendere e di produrre».

Strategia da attuare in che modo?

«Puntando sul web, che ha avuto una crescita esponenziale. In questo dobbiamo fare un mea culpa, qualcuno è rimasto indietro e bisogna lavorare in questa direzione per recuperare il gap con gli altri. Bisogna poi puntare sulla sostenibilità, cioè su prodotti non impattanti con l'ambiente, come ci viene richiesto da molti operatori. E continuare a poggiare sugli altri due nostri capisaldi: la moda, che è il nostro marchio di fabbrica, e la tecnologia, dove grazie al Politecnico, come designer e ricerca, siamo all'avanguardia. Le aziende devono anche stare attente ai costi: va bene produrre scarpe di lusso, belle va vedere e perfette da indossare, ma se sono troppo costose diventano poco vendibili».

Lei è il primo presidente Acrib under 50: che messaggio si sente di dare ai quasi 11mila addetti del settore?

«Gli imprenditori calzaturieri non sono businessman, ma persone che hanno a cuore le sorti dell'azienda, alla quale spesso hanno dedicato tutta la loro vita. Le competenze e le responsabilità dei nostri addetti sono il nostro punto di forza: da lì possiamo ripartire tutti assieme».

Marco Bampa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA