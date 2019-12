Ripresa leggera Ma restano distanti gli anni prima della crisi

VENEZIA Un «periodo migliore, sì. Ma non torneremo mai ai livelli pre-crisi del 2000 o del 2007». Così Giovanni Salmistrari, presidente Ance Venezia, commenta i dati dell'associazione costruttori edili di Venezia e provincia. I numeri della Cassa Edile di Venezia hanno fatto segnare una lenta ripresa, seppur inserita in un panorama modificato in maniera definitiva dalla china avuta in questi anni, quando la decrescita delle costruzioni era una costante invariabile. Nel periodo trascorso tra l'ottobre 2018 e il settembre 2019 c'è stata una variazione positiva del 5,19 sin fatto di operai impiegati rispetto allo stesso periodo di un anno prima (ottobre 2017-novembre 2018) che sono passati da 4.544 a 4.780. Cresciute anche le imprese che hanno lavorato: erano 792 l'anno scorso, sono state 820 quest'anno per un incremento in termini percentuali del 3,46%. Il dato migliore riguarda le ore lavorate: da 6,5 milioni a quasi 7 con un +7,61% capace di superare la media regionale, ferma ad un +6,5 nello stesso periodo. A diminuire (-0,7%) sono i lavoratori italiani, comunque la maggioranza con il 58,5% della forza lavoro totale. Tra le principali nazionalità straniere impegnate nel mondo dell'edilizia, arrivate ad essere il 41,4% del totale, guidano i lavoratori dall'Albania, seguiti da Romania e Macedonia. Poi Kosovo, Moldavia, Egitto e Marocco.

