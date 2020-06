RIPRESA IN SALITA

SAN DONÀ Mancano alcol e guanti, con costi di questi ultimi schizzati alle stelle. Si tratta dell'emergenza segnalata da parrucchieri ed estetisti del Veneto orientale dopo tre settimane dalla riapertura della attività. C'è carenza, in particolare, di guanti in nitrile monouso, elastici e dotati di una certa resistenza. Protettivi, funzionali, possono essere usati in ogni situazione, dai professionisti dei servizi alla persona alle pulizie di casa.

CACCIA AI PRESIDI

In questa fase il rincaro sul mercato in alcuni casi sfiora l'80% ma soprattutto stanno diventando introvabili. Nel settore degli operatori dei servizi alla persona, quindi, è iniziata la corsa per approvvigionarsi di questi strumenti preziosi. Tra questi Claus Canever che gestisce quattro saloni tra Noventa e Cavallino. «I guanti in nitrile non si trovano più spiega prima dell'emergenza una confezione da cento pezzi costava 4,50 euro, in questi giorni siamo arrivati a pagare oltre 25 euro ma il vero problema sta diventando poterli acquistare». Anche l'alcol è scomparso da marzo. Si tratta del normale alcol denaturato, reperibile negli scaffali dei supermercati, la cui mancanza sta diventando un problema. «Anche se da sempre rispettiamo le disposizioni sull'igiene, la disinfezione di mani, attrezzi e postazioni, in fondo non è cambiato molto. Un disagio in più per gli acconciatori è usare sempre la visiera per alcuni servizi, uno strumento un po' soffocante. Finora non abbiamo ricevuto alcun controllo relativo al nostro operato. Per quanto concerne la clientela è propensa a seguire tutte le prescrizioni. L'impegno maggiore è sistemare il fai da te dei mesi scorsi, soprattutto per il colore dei capelli. In salone l'esigenza di cui si parla di più con i clienti di Cavallino è l'avvio della stagione estiva».

PREZZI ALLE STELLE

Per Giada Perissinotto, titolare di un salone di San Donà, il prezzo dei guanti «è aumentato anche dell'80% spiega sono obbligatori per il colorare e lavare i capelli, per il semplice taglio basta l'igienizzante. Ma le tempistiche per averli in negozio sono lunghe, vista la richiesta sono contingentati dai fornitori. Nel Sandonatese, anche tra i colleghi, finora non ci sono stati controlli. In vista della ripresa la clientela si è adeguata, si presenta puntuale. Certo dobbiamo essere più fiscali con gli orari e mettiamo l'attenzione di sempre nel pulire gli strumenti e l'ambiente».

GENERI INTROVABILI

La reperibilità di questi prodotti è segnalata come prioritaria anche da Massimiliano Sepa, titolare di tre centri di estetica di San Donà, Portogruaro e Caorle. «Il prezzo dei guanti è aumentato in modo vertiginoso lamenta - Un pacco con un centinaio di guanti costava 7 euro, ora arriva a 58 euro. Ma oltre al prezzo la difficoltà è comprarli, dobbiamo cercare ovunque. Abbiamo sempre usato guanti in nitrile, si trovavano sia nei negozi di forniture per parrucchieri ed estetisti, sia nei punti vendita della grande distribuzione che si occupa di igiene e bellezza. Anche per noi l'alcol è diventato abbastanza introvabile. Al massimo ci permettono di acquistarne tre bottiglie, non di più. Quando lo chiedo al supermercato i commessi mi guardano con due occhi e non sanno dirmi se e quando ne arriverà altro». I fornitori cercano infatti di accontentare tutti. In ogni caso a quanto pare il costo del servizio non è aumentato. «Adottiamo un protocollo rigido per via delle precauzioni. La clientela si adatta, ogni persona quando prenota al telefono è avvertita che deve presentarsi e garantire di non avere la febbre. La telefonata viene registrata per sicurezza, e cancellata dopo un paio di settimane, alcuni colleghi fanno firmare un'autocertificazione, in sostanza si chiede al cliente una garanzia in più rispetto a prima dell'emergenza Per ora non ci sono stati controlli ma siamo consapevoli che arriveranno. Anche se non è cambiato molto per gli operatori, dalla mascherina ai guanti, alla sterilizzazione degli strumenti con l'autoclave».

Davide De Bortoli

