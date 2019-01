Riprende la guerra sul Passante Nord: il progetto oggi in Consiglio comunale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIABILITÀROVIGO Passano gli anni, passano le mode, ma il Passante, con relative polemiche, no. Oggi, infatti, la fatidica bretella di collegamento tra viale Porta Adige e la Statale 16 torna in Consiglio comunale. Il tema è sul tavolo da un quindicennio. Il 7 settembre 2005, il consorzio di cooperative di costruzioni Coveco, in associazione temporanea con le imprese Xodo e Cignoni, si era aggiudicato l'appalto per la realizzazione di un incrocio a livelli separati tra viale Tre Martiri e la Tangenziale nonché del collegamento tra la...