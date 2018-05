Ripascimento della zona pineta Fissati i tempi, la stagione è salva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

JESOLORipascimento zona pineta, salva la Pentecoste e la stagione. I tempi certi chiesti dall'Associazione jesolana albergatori, nell'incontro organizzato ieri in collaborazione con Federconsorzi e l'architetto Renato Segattom dirigente del Comune e resposabile dei lavori, sono dunque arrivati. Erano stati invocati dopo le sollecitazioni degli stessi associati, ed in generale degli imprenditori della zona pineta, preoccupati di non potere dare ai loro ospiti il bene più prezioso per Jesolo: la spiaggia, la stessa che durante l'inverno è...