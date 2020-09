Ripartono le scuole in tempo di Covid e i mille problemi evidenziati nelle ultime settimane di discussione si iniziano già far sentire. «Infatti dove si è anticipata l'apertura, in particolare nella scuola dell'infanzia, la confusione e l'insicurezza la stanno già facendo da padrone», è il commento di Luciano Clarizia, presidente dell'Ordine infermieri di Pordenone. «Non si riesce ancora a capire chi fa che cosa e chi è responsabile dei percorsi. Malgrado l'impegno encomiabile degli insegnanti, dei coordinatori e dei direttori, le famiglie faticano a capire come gestire i figli e quali siano le loro responsabilità.

Il continuo scarico su famiglie e insegnanti non è accettabile e non può essere sufficiente. Non vedo assolutamente semplificazione e per niente sicurezza, ma solo tanta confusione. Sono necessarie regole certe e non lasciate al buon senso dei genitori, serve l'intervento del personale sanitario, in particolare di quello infermieristico, per supportare in primis l'immane lavoro che i pediatri e i medici di famiglia stanno facendo in questi giorni per impedire un contagio diffuso del Covid. Insomma meno moduli da firmare per i genitori, meno burocrazia per le scuole e maggior controllo da parte di chi è deputato al bene della salute comune. Serve istituire quanto prima la figura dell'infermiere scolastico che vada in supporto agli istituti scolastici e sgravi i pediatri dalle troppe richieste dei genitori, mettendo così in sicurezza gli studenti e di conseguenza le famiglie. Non possiamo permetterci ulteriori ritardi e vanificare il grande lavoro che i colleghi del Dipartimento di Prevenzione dell'AsFo stanno facendo dall'inizio pandemia per limitare i contagi e così sconfiggere il Coronavirus».

