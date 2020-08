«Basta Polemiche, riaprire le scuole in Sicurezza è possibile. Ma servono responsabilità e collaborazione di tutti»

La segreteria confederale della Cgil Treviso lancia un appello a istituzioni, scuola e famiglie affinché si possa iniziare serenamente l'anno scolastico nell'anno dell'emergenza coronavirus. Richiamando tutti alla responsabilità.

«A quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico non possiamo aspettare oltre. Dobbiamo mettere da parte le polemiche, le accuse, le recriminazioni e le speculazioni politiche. Questo è il momento della responsabilità e della collaborazione. Serve lo sforzo di tutti - spiegano dalla segreteria provinciale della CGIL e dalle sigle interessate, FILT e FLC su tutte - perché come sindacato siamo convinti che riaprire le scuole in sicurezza sia possibile.

È possibile iniziare l'anno scolastico anche se sappiamo che il rischio zero non esiste, riorganizzare il trasporto scolastico in sicurezza, gestire entrate ordinate e scaglionate, utilizzare al meglio gli spazi delle aule. Ma solo se si smetterà la battaglia politica, se finirà lo scaricabarile tra Comuni, Regione e Ministero, ma anche tra aziende di trasporto, docenti e famiglie. Tutto ciò è possibile se il mondo degli adulti dimostrerà quanto tiene alla nostra scuola: gli insegnanti trasmettano l'importanza delle norme di precauzione per gli alunni e per tutto il personale scolastico effettuando i test e segnalando i rischi, le famiglie dimostrino responsabilità non mandando a scuola figli malati».

