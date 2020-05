PREVENZIONE

MESTRE Un soffiatore del vetro che lavora nelle fornaci di Murano non ha nulla a che vedere con un operaio di una catena di montaggio. Allo stesso modo un esperto nella realizzazione di scarpe del distretto calzaturiero della Riviera del Brenta ha esigenze lavorative differenti dalla maggior parte delle aziende manifatturiere.

Per questo il prefetto Vittorio Zappalorto ha inviato a tutte le categorie economiche e alle istituzioni una bozza di Patto per la ripresa sicura da firmare e far partire entro questo mese e che riguarderà tutte le attività economiche, quelle già attive e quelle che si apprestano a riaprire. È un documento di una trentina di pagine che, tenendo come punti fermi i due documenti nazionali (il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro firmato il 24 aprile tra il Governo e le parti sociali, e il Manuale per una riapertura delle attività produttive del 17 aprile), li integra e li adegua alle realtà del nostro territorio.

Così il Patto, che si chiamerà Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro della Città Metropolitana di Venezia, dopo che sarà stato discusso e arricchito dagli apporti di ogni specificità, verrà firmato da Prefettura, Regione, Città metropolitana, Sindacati e categorie economiche.

RACCOMANDAZIONI E OBBLIGHI

Dentro ci sono tutte le raccomandazioni e gli obblighi per aumentare la sicurezza sanitaria nei posti di lavoro e anche nei tragitti casa-lavoro e viceversa, come la necessità di pulire e sanificare gli ambienti di lavoro e gli strumenti, anche a costo di chiudere l'azienda per qualche giorno, e ancora la possibilità per Regione e Comune di regolamentare la mobilità dell'intera area anche in deroga agli orari di entrata e uscita stabiliti dalle aziende. Ci sono pure obblighi costosi come quello di individuare, e se non ci sono installarli, servizi igienici dedicati ai fornitori che non potranno utilizzare quelli dei dipendenti; si impone di mappare le diverse attività di ogni azienda per poter scegliere i dispositivi di protezione idonei (Dpi) al di là della mascherina chirurgica e del gel igienizzante per le mani che dovrà essere presente ovunque. Bisognerà sanificare periodicamente anche le tastiere dei distributori automatici di bevande e snack. Nel caso di smart working il datore di lavoro non dovrà semplicemente far lavorare a casa i dipendenti ma è obbligato a garantire loro adeguate condizioni di supporto.

E poi ci sono le particolarità veneziane. Per il Distretto del vetro artistico di Murano, ad esempio, il passaggio delle canne di soffiaggio tra i diversi operatori è una fase critica, e quindi, in tutte le lavorazioni del vetro che lo consentono, si prevede l'esecuzione della fase di lavoro da parte di un unico operatore con utilizzo di canne personali; mentre, per la soffiatura a canne promiscue, sono obbligatori boccagli individuali con filtro sostituibile.

SCARPE SICURE

Per il Distretto calzaturiero va già meglio perché il tragitto casalavoro avviene prevalentemente con mezzi propri, l'organizzazione della produzione consente il distanziamento interpersonale, e soprattutto le postazioni di lavoro sono tutte aspirate per proteggere i lavoratori dagli agenti chimici, e questo è garanzia anche di notevole ricambio d'aria; basta pulire i filtri degli impianti di aspirazione.

Nel settore turistico (in questo caso si ragiona del futuro perché adesso di turisti non c'è ombra) gli aspetti critici sono la gestione dell'ospite; quindi serve una specifica procedura per il ricevimento, e in particolare le strutture si possono orientare alla capienza di 4 ospiti ogni 10 metri quadrati per le aree ristorante, piscina, centri benessere e spiagge.

«Un patto condiviso è importante commenta il segretario della Confartigianato Metropolitana Venezia Matteo Masat -. Il nostro auspicio è che non si cada nell'eccessiva burocratizzazione ma che sia più semplice, efficace ed applicabile possibile, tenendo conto che servono i finanziamenti promessi, meglio se a fondo perduto, per poter supportare i nuovi costi imposti da queste necessarie precauzioni sanitarie».

Elisio Trevisan

