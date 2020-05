Riparte sottotono l'edilizia. Un avvio lento, purtroppo, che lascia presagire come le ripercussioni della congiuntura negativa avranno l'effetto di un'onda lunga. In città, ieri, sono stati riaperti solo i cancelli del cantiere Ater per la costruzione dei nuovi alloggi. Gru ferme invece sul fronte della rigenerazione urbana. Dalla Gabelli a Palazzo Crepadona (dove gli operai hanno eseguito un sopralluogo), passando per la ciclabile Antole-Casoni e l'ex Caserma Piave. Per questi quattro cantieri si è reso necessario rimettere mano ai protocolli sicurezza, proprio alla luce del coronavirus. E al momento non è stato possibile ripartire. Ma la burocrazia non è l'unico ostacolo. «Ci sono ancora una serie di problemi da risolvere - spiega il direttore di Confartigianato Belluno, Michele Basso - in particolare l'assenza di ristoranti aperti per gli operai. A questo punto anche garantire un pranzo a chi lavora in un cantiere deve essere considerato attività essenziale. L'altra questione riguarda la difficoltà di approvvigionamento delle materie prime. Alcune nostre aziende ci hanno segnalato difficoltà nel reperire le materie prime industriali. Sia le vernici che le pitture e i semilavorati industriali».

Zambenedetti a pagina II

© RIPRODUZIONE RISERVATA