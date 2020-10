RIORGANIZZAZIONE

PORDENONE Nuova riorganizzazione per l'ospedale di Pordenone dove ieri i ricoveri Covid sono arrivati a 25. Per consentire di terminare i lavori nella Pneumologia i pazienti sono stati trasferiti temporaneamente nella Medicina 3 dove vi è la disponibilità di ulteriori 40 posti-Covid. A lavori conclusi la Pneumolgia potrà accogliere fino a 34 pazienti, 24 ordinari e 10 di sub-intensiva. È in atto comunque una riorganizzazione regionale. Da oggi chiudono i Punti di primo intervento degli ospedali di Gemona e Cividale. L'ospedale di Trieste ha stipulato accordi con strutture private per far transitare pazienti Covid che non necessitano più delle cure acute. Sono alcuni degli interventi, come li ha definiti il vicepresidente della Regione e assessore alla Salute Riccardo Riccardi, decisi ieri dalla Regione per far fronte all'urgenza di trovare spazi e personale.

I REPARTI

Sono infatti i reparti di pneumologia, per infettivi, le subintensive e i processi di riabilitazione post acuzia che in questo momento stanno stressando le strutture sanitarie, mentre le Terapie intensive allo stato «sono l'ultimo dei problemi», ha specificato Riccardi. Così, dopo aver passato un sabato in costante riunione con i vertici territoriali del sistema sanitario e con i sindaci, ieri è stata stesa la mappa della riorganizzazione degli ospedali e delle Rsa per far fronte alla seconda ondata. «In questa fase dell'emergenza il sistema sanitario regionale sta avviando un'azione di riconversione dei posti letto per garantire la continuità dell'assistenza ai pazienti che non necessitano più delle cure della fase acuta ha spiegato il vice presidente Riccardi -. Quest'azione eviterà anche la saturazione dei reparti dedicati alle cure non intensive permettendo un più rapido turnover dei pazienti». Tutto ciò in giornate in cui aumentano i ricoveri sia nelle terapie intensive (23 ieri, 4 in più rispetto a sabato) e negli altri reparti, 112 ieri, 12 in più. Nello specifico nell'Azienda sanitaria del Friuli centrale da oggi saranno sospese, in via temporanea per essere poi riprese al termine dell'emergenza, le attività dei Punti di primo intervento dei presidi ospedalieri di Gemona e Cividale per incrementare la disponibilità di ulteriori 10 posti letto dedicati alla terapia intensiva all'ospedale di Udine e di mettere a disposizione 10 posti letto di Rsa in ospedale a Palmanova per accogliere persone colpite dal Covid in via di miglioramento. Inoltre, la Rsa attualmente attiva nel presidio ospedaliero di Gemona sarà riconvertita in una Rsa riabilitativa post Covid e per l'assistenza a chi ha superato la fase più critica con una quarantina di posti letto. Riccardi ieri ha ringraziato i sindaci di Gemona e Cividale, Roberto Revelant espressione del Centrodestra e la leghista Daniela Bernardi, «per aver compreso la situazione» e assieme a loro «abbiamo spiegato alla popolazione le misure necessarie a salvaguardare la sicurezza sanitaria della nostra regione». All'appuntamento nella pedemontana, però, Riccardi non si è presentato solo con le forbici e la penna per riorganizzare. «Al termine dell'emergenza dando seguito a quanto programmato ha assicurato -, prenderà avvio il centro specializzato di riabilitazione cardiologica e neurologica in collaborazione con il Gervasutta, con la riattivazione del punto di primo intervento». Tutt'altre considerazioni, invece, per il sindaco Dem di Palmanova Francesco Martines che sabato ha promosso un'assemblea per evidenziare le inadempienze progettuali della Regione sul nosocomio palmarino. «Dispiace che ha infatti considerato Riccardi - tale senso di responsabilità pare non aver attecchito a Palmanova, dove si continua a condurre una battaglia strumentale solo a beneficio del consenso del primo cittadino».

