RIO NOVO VENEZIA L'ordinanza per il contenimento del moto ondoso e delle emissioni

RIO NOVOVENEZIA L'ordinanza per il contenimento del moto ondoso e delle emissioni inquinanti in rio Novo, che scadeva lo scorso fine settimana, è stata prorogata al 18 agosto. Un'ordinanza criticata sia dagli operatori del trasporto come eccessivamente restrittiva sia dai residenti nella zona che l'hanno giudicata da subito troppo blanda. I risultati della sperimentazione non sono ancora noti, ma qualche barca in meno sicuramente è passata.LA PROROGALa proroga è stata decisa per garantire anche in piena estate un alleggerimento del traffico...