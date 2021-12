LA RIVOLUZIONE

VENEZIA L'obiettivo è riaprire alla linea circolare 4.1 e 4.2 il rio delle Galeazze, quello che attraversa l'Arsenale e la zona militare che fu chiuso al transito dal primo aprile 1999 dopo che le rive stavano per venire giù. Da allora ci sono stati molti tentativi, mai riusciti, di riaprire il rio al transito almeno dei motoscafi di linea sia per l'opposizione dei residenti che per le perplessità del Ministero della Difesa. Ora sarà possibile, con risparmio di tempo e di carburante.

Il sindaco Luigi Brugnaro ci lavorava da molto tempo e nel 2018 aveva annunciato pubblicamente l'intenzione di riaprirlo, grazie ad un accordo con la Marina cui si stava già lavorando e che è stato portato a compimento proprio in questi giorni.

«Potrebbe essere un obiettivo del 2022 riaprire il rio delle Galeazze - spiega l'assessore alla Mobilità, Renato Boraso - anche se sarà prima da portare avanti il consolidamento delle rive e poi sarà tutto da vedere con Actv. Certo è che potrebbe essere una rivoluzione per la mobilità acquea della zona, con un taglio di almeno una ventina di minuti nel percorso evitando il periplo della città. È il frutto di un lavoro fatto in silenzio con il Ministero, ma significativo. Bisognerà studiare bene cosa far passare, ma ci si arriverà» .

E così tornerà anche la fermata Tana che chi ha oggi vent'anni non ha mai visto.

Il rio era stato chiuso, dicevamo per i danni che le sponde avevano riportato. Fino al 1996 ci passavano solo i motoscafi della circolare, poi fu aperto anche al passaggio dei taxi acquei il 26 ottobre di quello stesso anno, dopo che la Marina militare aveva dato il permesso di percorribilità. Già dopo pochi mesi, a gennaio del 1997, i residenti si erano mobilitati perché il passaggio dei taxi aveva trasformato il rio in un inferno, come è stato per rio Novo, rio della Pietà e rio di Noale. Dopo soli 7 mesi di cura a base di taxi acquei il ponte del Paradiso aveva dato vistosi segni di cedimento e il manufatto, pericolante, era stato abbattuto e sostituito da una passerella provvisoria in legno.

Già nel 2000 ci furono le prime raccolte di firme per chiedere la riapertura all'Actv e il ripristino della Tana. Un anno dopo, nel 2001, l'allora presidente dell'Actv, Valter Vanni, aveva annunciato la volontà dell'azienda di riprendersi il rio delle Galeazze, escludendo però il passaggio ai mezzi privati. Lo stesso aveva chiesto per rio Novo. Questione anche di tempi di percorrenza e di costi di carburante. Due anni dopo, la Marina militare disse di no, definendo un provvedimento sciagurato quello di far passare i motoscafi Actv per l'Arsenale, paragonandolo al passaggio dei tram per il Foro Romano. Anche nella Capitale, con la linea C della metropolitana, e la fermata dei Fori Imperiali, è caduto il tabù.

