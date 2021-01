LA DECISIONE

BELLUNO Una videoconferenza ieri, un'altra oggi. L'avvicinarsi della data del 7 gennaio, e quindi del possibile rientro a scuola al 50%, aveva suggerito ai Dirigenti Scolastici delle scuole superiori della città capoluogo di incontrarsi per confrontarsi. Ma proprio mentre la loro riunione online stava per concludersi, dalla Regione Veneto è arrivata la notizia dell'ordinanza firmata dal presidente Luca Zaia che, di fatto, lascia tutto com'era prima: Didattica a distanza prorogata al 100% sino al 31 gennaio, studenti con disabilità e laboratori in presenza. Una decisione che ha colto i Dirigenti di sorpresa: «Certo ci aspettavamo che la didattica al 50% non sarebbe partita con il 7 gennaio dice Viola Anesin, Ds del Renier a Belluno e del Dolomieu di Longarone ma non così spostata in avanti». Il 31 gennaio chiude il primo quadrimestre e dal punto di vista didattico è un passaggio importante. Tanto più che la gran parte delle valutazioni è stata raccolta in modalità online. Ma a preoccupare la Ds Anesin è soprattutto altro: «La chiusura delle scuole così prolungata e le lezioni in Dad che proseguono, se da un lato sono pienamente giustificate per la situazione epidemiologica del momento, agli studenti stanno creando problemi di salute. La mia preoccupazione riguarda la loro tenuta psicologica che purtroppo stanno cedendo e stanno dimostrando una caduta di motivazione. Ed intanto stiamo registrando sempre più casi di ansia, paura e disagio».

AL BRUSTOLON

Ilaria Chiarusi, Ds dell'Istituto Segato-Brustolon, crede sia necessario un supplemento di riflessione sulla riapertura: «Ciò che mi preoccupa sono i laboratori«. Un aspetto determinante sia al Tecnico Segato con la sede in via Psaro, sia al Professionale Brustolon di via San Lorenzo. Talmente importante che la scuola aveva ridisegnato e ripensato l'orario per organizzare la presenza di un consistente numero di ragazzi al mattino per i laboratori. Naturalmente tutto in sicurezza. «Ma la diffusione dei contagi di questo momento ed in particolare di alcune zone della provincia prosegue la Ds Chiarusi secondo me suggerisce cautela». Anche perché in questo Istituto i numeri dei ragazzi impegnati nell'attività laboratoriale è di un certo tipo, mentre al Renier si limita al gruppo fra i 20 ed i 30 - che quotidianamente segue le lezioni pomeridiane dell'indirizzo musicale. Ecco perché una riflessione in più, dice la Ds Chiarusi, è necessaria.

NUOVO VERTICE

I Dirigenti si ritroveranno per un nuovo confronto questa mattina. La questione dei laboratori è importante anche all'Alberghiero Dolomieu di Longarone. Qui si riprenderà come si era finito con tre classi presenti contemporaneamente per le attività di sala, cucina e ricevimento. L'agenda dei Dirigenti Scolastici bellunesi per oggi prevede anche un incontro con il Dipartimento di Prevenzione e sicurezza, diretto dal dr. Sandro Cinquetti. Toccherà a lui spiegare alle scuole cosa si intenda per delle linee di indirizzo per la Gestione dei contatti di casi Covid-19 all'interno delle scuole e dei servizi dell'infanzia. Dice il Dirigente Andrea Pozzobon (Galilei Tiziano): «Non mi permetto di commentare l'ordinanza, ma dico che è un dispiacere forte che docenti e studenti non possano rientrare a fare il loro lavoro al meglio: questo è un surrogato».

EDILIZIA SCOLASTICA

Ieri intanto l'assessora provinciale con delega a Istruzione e Edilizia scolastica, Serenella Bogana, ha fatto un bilancio di fine anno: 2.173.000 gli euro messi a disposizione per far fronte all'emergenza sanitaria. Prossimamente toccherà alla sistemazione antisismica di Brustolon e Tiziano (4 milioni di euro); qui saranno sostituiti anche i serramenti. Dopo i mesi del lockdown, ha spiegato Bogana, Palazzo Piloni «si è subito dato da fare in vista della riapertura della scuola. Sul piatto sono stati messi subito 575 mila euro, arrivati dai Fcc e da Provincia (75mila euro). Con questi sono state ricavate delle aule al Galilei». Altri 442 mila euro sono serviti per tinteggiature e sistemazioni di pavimenti a Colotti, Iti, Ottico di Pieve di Cadore, liceo di Cortina. Con 582 mila euro sono stati acquistati dei moduli per sei aule al Galilei. 67mila euro, in parte attivati dal Ministero e in parte della Provincia, sono stati affittati degli spazi presso la parrocchia di Loreto da dedicare al Catullo.

Giovanni Santin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA