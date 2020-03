RINVIATA LA MARCIA

BELLUNO Era nell'aria da tempo, ora è certezza: la 93a Adunata nazionale degli Alpini non si farà dal 7 al 10 maggio, bensì nella seconda metà di ottobre, salvo avverso evolversi dell'attuale emergenza sanitaria. La decisione unanime del Consiglio direttivo nazionale dell'A.N.A. ha così fugato quasi tutti i dubbi che hanno tenuto i radunisti in sospeso nelle ultime settimane. Nella base associativa, anche nelle Sezioni e nei Gruppi della nostra provincia, già da tempo circolava la convinzione che il programma prefissato non sarebbe stato ragionevolmente rispettato. Diverse però, a tal proposito, le posizioni in campo: c'è chi suggeriva un rinvio a data da destinarsi nel corso del 2020, come in effetti è avvenuto, ma c'era anche chi, al contrario, era favorevole all'annullamento tout court e suggeriva di porsi nell'ordine di idee di ritrovarsi tutti, la prossima volta, all'Adunata di Udine del 2021.

SEZIONE DI BELLUNO

Alla fine ha prevalso la tesi del rinvio sub iudice all'autunno prossimo. Nella sede di via Tissi nell'ambito della Sezione di Belluno dall'inizio di marzo si vive una doppia situazione di sospensione. Infatti il 1° marzo doveva tenersi l'assemblea annuale che doveva rinnovare le cariche sociali, ma è stata rinviata a data da destinarsi. Circa l'Adunata di Rimini-San Marino il presidente uscente Angelo Dal Borgo non nasconde qualche perplessità su quanto deciso dal Consiglio nazionale: «Accetto la decisione e attendo i futuri sviluppi, come tutti noi. Sinceramente avrei optato per una soluzione drastica, ovvero per l'annullamento o, meglio, per lo spostamento all'anno prossimo facendo, di conseguenza, slittare la 94a Adunata di Udine al 2022. Tutto ciò dispiace, ma la salute di ciascuno viene prima di tutto». Volontari della Protezione civile A.N.A. di Belluno, circa duecento unità, sono al lavoro all'Ospedale S. Martino sia per il controllo dei varchi che per quello telefonico delle persone in quarantena domiciliare. Hanno inoltre partecipato al montaggio delle tende all'esterno e rimangono di supporto a quanto richiesto dall'Usl 1 Dolomiti, compreso il servizio di distribuzione delle mascherine.

BATTAGLIONE FELTRE

D'accordo con la sede nazionale il presidente della Sezione di Feltre Stefano Mariech: «Concordo con la decisione della sede nazionale e sul fatto di avere spostato e non annullato l'evento. I motivi sono due: confidare in un appuntamento ad ottobre è sinonimo di fiducioso auspicio, gli alpini non si arrendono. In secondo luogo abbiamo così rispettato le esigenze e le aspettative della nostra Sezione Emiliano-Romagnola, degli enti locali, del comparto ricettivo di laggiù che avevano avviato una complessa organizzazione oggi in stand-by». Mariech poi ricorda che la segreteria della Sezione di Feltre è chiusa, ma i volontari della Protezione civile sono impiegati a turno nel presidio ai varchi dell'Ospedale di S. Maria del Prato, mentre attendono direttive da Comune e Prefettura per la distribuzione delle mascherine. Il presidente della Sezione Alpini del Cadore Antonio Cason, dal canto suo, ritiene che fosse scontata la decisione di non effettuare l'Adunata a maggio: «Ottobre è una data possibile, ma dipende tutto da come andranno le cose che oggi non possiamo prevedere. È un grosso problema di sicurezza per noi alpini: dovremo essere certi di poter ammassare centinaia di migliaia di persone senza pericolo alcuno. Mi rendo conto, inoltre, che è un grave e pesante disagio, anche di natura pratica, per l'economia di quelle zone». Nel frattempo penne nere cadorine e volontari della Protezione civile alpina sono impiegati nella distribuzione delle mascherine, nell'opera di filtro ai varchi dell'Ospedale Giovanni Paolo II di Pieve di Cadore e nel servizio d'ordine ai centri commerciali di vari paesi del Comelico, della Val Piave e della Val Boite.

Dino Bridda

© RIPRODUZIONE RISERVATA