La giornata finale della Foot Golf Carnic Cup, inizialmente prevista oggi al Golf Club di Sappada, è stata rinviata alla prossima primavera-estate. La decisione del Calcio Sappada è arrivata in considerazione delle condizioni meteo delle ulrime giornate ma anche per il non indifferente numero di persone attualmente positive al coronavirus nel comune. Meglio non correre alcun rischio, insomma. Otto le formazioni interessate: Sappada, Ardita, Mobilieri, Val del Lago, Comeglians, Rigolato, Ovarese e Arta Terme. Si tratta delle squadre risultate le migliori dopo la fase di qualificazione, svoltasi in estate. Nella buca extra, denominata Plodn State of Mind, super prestazione dei Mobilieri, che con 15 colpi si aggiudicano il premio appositamente predisposto. Seguono Ardita e Sappada con 17, Rigolato con 18, Real I.C. e Arta con 19, Ancora con 20, Timaucleulis con 21, Comeglians e Ovarese con 22, Val del Lago con 24. I migliori punteggi individuali avevano visto protagonisti i footgolfisti della zona: Francesco Fontana Hoffer del Sappada e Gianluigi Fontana, sappadino dell'Ardita, hanno chiuso a quota 33, Riccardo Puntil del Sappada a 34, Daniele Candido del Rigolato, Angelo Romanin dell'Ardita e Matteo Albore del Sappada a 35. (bt)

