Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Passano da 32 a 23 i consiglieri della Camera di Commercio di Treviso e Belluno.«Una contrazione della rappresentanza territoriale» hanno spiegato gli addetti ai lavori.I consiglieri dell'ente camerale del resto non percepiscono alcuno stipendio né lo riceve il presidente. Ridurre i membri, quindi, non si traduce in un risparmio per l'ente ma semplicemente in una minore rappresentanza nella stanza dei bottoni.Questi i nomi delle persone,...