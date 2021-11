Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Sei giorni di servizi gratuiti e dedicati alla prevenzione per tutti i cittadini. A offrirli, dal lunedì prossimo fino a sabato 4 dicembre, saranno le tre LloydsFarmacia comunali fresche di rinnovo: la farmacia Alla Pace in zona Fiera, la farmacia San Bellino all'Arcella e la farmacia Palestro nell'omonimo quartiere.In particolare lunedì 29 novembre la farmacia comunale Alla Pace, che si trova al civico 14 di via Carlo Rezzonico vicino al...