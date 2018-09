Ringraziamo il sindaco Massaro però non ci bastano le promesse

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI IMPRENDITORIBELLUNO L'ottimismo è il profumo della vita. Ma evidentemente non porta l'orologio, che sta invece al polso del realismo. E ad oggi, il realismo dice che entro il 30 settembre servono rassicurazioni certe per salvare il Nevegal dalla chiusura. L'Alpe l'ha detto fin dall'inizio: servono 100mila euro per aprire gli impianti, vale a dire la quota necessaria ad assicurare l'innevamento artificiale senza patemi per il bilancio. Al momento i 100mila euro non ci sono. In compenso, il sindaco ha assicurato l'acquisto di un pacchetto...