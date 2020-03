POTENZIAMENTO

TREVISO Quasi cento ricoveri per il nuovo coronavirus. Di questi, 15 sono in Terapia intensiva (7 a Treviso e 8 a Conegliano). Per ora il sistema regge. Ma l'Usl della Marca ha già iniziato a lavorare per correre ai ripari aumentando i posti a disposizione nelle Rianimazioni e nei settori semi intensivi. Il programma, che andrà per step, prevede l'allestimento complessivo di 31 letti. Questi si sommeranno agli attuali 49, già in attività. Per un totale che così salirà a 80 posti nelle Terapie intensive e semi intensive degli ospedali trevigiani. Sono questi i numeri messi nero su bianco per contrastare l'avanzata del nuovo coronavirus. Al momento sono esattamente 98 le persone risultate positive ricoverate: 70 a Treviso, quattro a Conegliano, quattro a Vittorio Veneto e cinque a Castelfranco. Più i pazienti che sono in Terapia intensiva, appunto. Ed è questo l'ambito che preoccupa di più e su cui si stanno concentrando tutti gli sforzi.

LA PREOCCUPAZIONE

A livello generale, si teme che in prospettiva possano scarseggiare i posti. Oggi il settore intensivo del Ca' Foncello ospita 7 pazienti risultati positivi al nuovo coronavirus. Metà dei posti della Rianimazione centrale è dedicata alle persone che hanno sviluppato questo tipo di infezione. E altri otto pazienti si trovano nell'area ad alta intensità di cura dell'ospedale di Conegliano, che conta in tutto 12 posti. L'Usl intende fare tutto il possibile nelle Terapie intensive e semi intensive per non farsi trovare impreparata. «Abbiamo già predisposto il piano per incrementare i posti letto conferma Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale per una parte è già stato avviato. E progressivamente andremo a completare l'intera operazione. Ad oggi, comunque, non abbiamo particolari problemi, anche se a Conegliano dobbiamo far fronte al focolaio di coronavirus esploso tra i paesi di Orsago, San Fior e Caneva».

IL PIANO

Il fulcro del piano per le Rianimazioni è il Ca' Foncello. Qui. in vista dell'onda più alta di contagi, attesa attorno al 15 marzo, verranno progressivamente complessivamente ricavati 20 posti letto di Terapia intensiva dedicati proprio al Covid-19. Sei verranno aggiunti nel settore semi intensivo della Medicina d'urgenza. Altri sei allestiti negli spazi dell'ex Terapia antalgica. E otto dei 14 già presenti nella Rianimazione centrale potranno essere attivati in ogni momento per rispondere all'emergenza in corso, come sta già accadendo. Verranno rafforzate anche le Terapie intensive degli altri ospedali della Marca. A Conegliano, in particolare, sono stati allestiti due posti aggiuntivi nel settore della Rianimazione. Parallelamente, a Castelfranco due letti della Terapia intensiva sono stati dedicati alle infezioni da nuovo coronavirus. A completare il quadro ci sono gli ospedali di Montebelluna, dove sono stati attivati altri cinque posti in Rianimazione, più un altro annunciato dal piano regionale, e di Oderzo, dove verrà attivato un altro posto in aggiunta ai cinque esistenti.

M. F.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA