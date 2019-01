Rimini, segregata in casa e pestata «Ostaggio di suocero e fidanzato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SEQUESTRORIMINI Segregata in casa, maltrattata e picchiata dal fidanzato e dal suocero. Una ragazza di 19 anni macedone è stata soccorsa ieri mattina e portata in Pronto soccorso dalla polizia di Rimini che, coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani, ha arrestato per sequestro di persona, lesioni e maltrattamento in famiglia, padre e figlio, di 50 e 24 anni, di origine kosovara. La 19enne, circa cinque mesi fa, aveva conosciuto su Facebook il fidanzato, un giovane, in Italia da 20 anni con la famiglia e con un lavoro stabile...