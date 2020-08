MESTRE - Cinquemila domande in sette giorni. Tante sono state infatti le richieste di rimborso degli abbonamenti Actv, riservato a studenti e lavoratori, la cui campagna è iniziata una settimana fa. Un numero notevole in un lasso di tempo così ridotto. «Un dato - dice Renato Boraso, assessore alla Mobilità - che credo la dica lunga sulla difficoltà che stanno attraversando le famiglie veneziane nel far quadrare i conti. Mi scuso se il modulo online da compilare nel sito di Avm e Actv è piuttosto lungo e complesso, ma è una procedura purtroppo inevitabile per registrare tutti i dati degli utenti e poter poi procedere all'emissione del voucher. Anche questo lo riteniamo un atto dovuto nei confronti di chi ha sofferto e sta ancora soffrendo molto a causa della pandemia, noi come Comune cerchiamo di fare il massimo per venirgli incontro».

Una volta compilato il modulo, Actv verificherà la veridicità dei dati inseriti e provvederà ad inviare nel giro di pochi giorni una mail, contenente un codice da poter poi utilizzare presso tutti i punti vendita di Venezia Unica per commutare il voucher in uno sconto sull'acquisto di un abbonamento annuale per il 2020/21. Chi invece sceglie di usare l'Avm Venezia Official App vedrà caricarsi direttamente all'interno dell'applicazione un credito equivalente al valore del voucher.

