RIMBORSI VENEZIA Trecento domande dir imborso dei danni da acqua alta in poche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIMBORSIVENEZIA Trecento domande dir imborso dei danni da acqua alta in poche ore. È il risultato del primo giorno di apertura, ieri, degli sportelli istituiti dal Comune (obbligatoria la prenotazione allo 041041). Gli sportelli del Commissario straordinario, diffusi su tutto il territorio comunale, forniscono assistenza per compilare i moduli online per conto di cittadini. Dalle 9 di ieri mattina i sette punti informativi dislocati sul territorio comunale, e, nello specifico, a Ca' Farsetti (sede del Comune di Venezia), Pellestrina, Murano,...