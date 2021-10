Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

RISORSEUDINE Oltre 3,7 milioni di euro sono stati utilizzati da AsuFc per rimborsare le strutture residenziali per anziani e disabili per le spese connesse con le prestazioni sanitarie rese, a seguito dell'emergenza epidemiologica da covid. In questo modo, nel territorio provinciale, sono state soddisfatte le richieste di 47 strutture per la terza età e 24 centri per persone con disabilità. Nei giorni scorsi c'è stato il decreto...