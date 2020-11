L'ECONOMIA

BELLUNO Per il manifatturiero bellunese si registra un rimbalzo congiunturale, che tuttavia resta più sottotono, fortemente condizionato dal settore dell'occhialeria. La produzione conosce una variazione congiunturale del +11,3% rispetto al secondo trimestre. Si potrebbe considerare un rimbalzo di tutto rispetto, se non fosse che tra il secondo e il primo trimestre il medesimo indicatore aveva accusato una caduta del -24,8%. Di conseguenza, la variazione su base annua resta ampiamente in territorio negativo (-6,6%); e ci restano, per il manifatturiero bellunese, sia la variazione su base annua del fatturato (-6,3%), sia la variazione su base annua degli ordinativi dall'estero (-7,8%). L'analisi della distribuzione dei giudizi (di aumento, stazionarietà, flessione) per la produzione, incrociata per settori, permette di mettere meglio in evidenza la sfasatura dell'occhialeria rispetto all'andamento medio del comparto manifatturiero nei mesi estivi. Niente rimbalzo produttivo, dunque, per l'occhialeria, niente trasmissione di ordini lungo la filiera: solo qualche segnale diffuso di ripartenza della domanda internazionale di occhiali, pur con tutte le incertezze legate sia alla debole dinamica tendenziale degli ordinativi esteri, sia ora al riacutizzarsi della pandemia.

«SCONFORTO»

«La situazione è davvero complicata dichiara sconfortato il Presidente della Camera di Commercio di Treviso-Belluno, Mario Pozza- Come vedete, non ci possiamo neppure basare sulle nostre pur tempestive analisi, perché l'evoluzione degli eventi le rende subito superate. Stiamo andando verso ulteriori forme di restrizioni che non piacciono, inutile girarci attorno, ma che se adottate con equilibrio e rispettate da tutti, possono evitare danni peggiori».

L'AVVERTENZA

I dati diffusi dalla camera di commercio sono ricavati dalla consueta indagine congiunturale sul manifatturiero in Veneto, curata da Unioncamere. Poggiano su un robusto campione di oltre 2.200 imprese cui fanno riferimento oltre 160.000 addetti (496 le imprese trevigiane intervistate, 80 quelle bellunesi). Ma, poiché fanno riferimento al periodo luglio-settembre 2020 e sono stati raccolti nel mese di ottobre, prima del forte riacutizzarsi della pandemia e prima della nuova serie di provvedimenti restrittivi adottati in Italia e in molti altri Paesi europei, ci restituiscono una fotografia che appare già superata dagli eventi. Infatti, il rimbalzo congiunturale di produzione e fatturato che i dati misurano - e che per la sua intensità tenta di compensare le cadute senza precedenti di questi indicatori registrate in primavera - potrebbe essere vanificato da possibili nuovi lockdown all'orizzonte (parziali o totali), o comunque da un ritorno ad una situazione di calo della domanda e discontinuità negli approvvigionamenti per effetto della nuova ondata di coronavirus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

