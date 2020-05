L'EPIDEMIA

BELLUNO Sono solo 13 ancora i ricoverati negli ospedali per Covid e così le aree dedicate nel periodo di emergenza cominciano a chiudere. Il virus si sta spegnendo e anche ieri si è registrati un ulteriore calo dei casi positivi, con la curva del contagio che va dritta verso lo zero.

IL BOLLETTINO

Nel bollettino di Azienda Zero diffuso alle 17, sono scesi a 173 bellunesi ancora infetti: ben 22 casi in meno in 24 ore. Fermo ormai da giorni, poi, anche il dato del totale dei casi positivi dall'inizio dell'emergenza (ricordiamo che si tratta di un numero cumulativo dei bellunesi che si sono ammalati che comprende sia guariti che deceduti ndr): siamo a 1162. Nnon ci sono stati nuovi contagi ormai da diverso tempo. Continuano ad aumentare invece i guariti: 860 i negativizzati in provincia, secondo il bollettino Azienda Zero. Sono infine 413 le persone ancora in isolamento per aver avuto contatti con positivi o perché hanno contratto il virus ma sono asintomatiche. Infine, purtroppo il tragico bilancio dei deceduti: sono 110 dall'inizio dell'emergenza. Poco meno del 10% dei bellunesi risultati positivi sono morti.

POSTI LETTO

Ormai l'ospedale di comunità al San Maritino di Belluno si è svuotato e anche in quello di Agordo sono rimasti solo 3 pazienti. Gli altri 10 degenti Covid sono ricoverati in area non critica a Belluno. La Terapia intensiva Covid non esiste più da diversi giorni e i 9 posti letto, che nei periodo di picco sono stati completamente occupati, sono ora a disposizione dei codici rossi che arrivano al San Martino di Belluno. In precedenza infatti i casi gravi si dirottavano all'ospedale di Feltre, nella Rianimazione per negativi, non Covid. Le dimissioni arrivate a quota 157 dall'inizio dell'emergenza, sono una boccata di ossigeno per l'ospedale di Belluno. Il San Martino, in questi giorni, con le riaperture e il lento ritorno alla normalità, si è trovato più volte a fare i conti con la carenza di posti letto. Tanto che lunedì sera una paziente veneziana (non Covid), tenuta in osservazione al pronto soccorso per un trauma alla gamba dopo un incidente, è stata trasferita direttamente all'ospedale di Mestre.

LA MAPPA

Intanto aumentano i comuni puliti. Dagli ultimi dati diffusi dalla Regione erano una quarantina. In picchiata anche in contagi nei due territorio che a lungo sono stati ai primi posti: Borgo Valbelluna e Pedavena. Se tutto procede così nel giro di pochi giorni la curva del contagio toccherà lo zero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA