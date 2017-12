Rilancio Nevegal: il Comune ci crede domani c'è il primo tavolo tecnico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCONTROBELLUNO Su il sipario sul tavolo tecnico: il Nevegal mette in scena il rilancio. Domani mattina nell'arena di Palazzo Rosso si ritroveranno tutti gli attori principali del Colle. Alpe del Nevegal, Nevegallika, Amici del Nevegal, Scuola Sci, Pro Loco Castion, operatori turistici e albergatori. Stavolta però non si recita: si fa sul serio. Sul tavolo c'è un protocollo d'intesa per la creazione di un gruppo di lavoro e di una cabina di regia, che avranno come punto di partenza l'assunzione di responsabilità da parte di tutti....