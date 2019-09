Rifugiati politici e spacciatori vendevano marijuana al parco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI ARRESTIMESTRE Il loro mercato, principalmente, era quello del parco Albanese. Senza trascurare però qualche sortita in via Piave, piazza di cui ogni spacciatore che si rispetti deve tener conto. La loro centrale operativa, invece, era un appartamento in via Vallon: un'operazione combinata di polizia locale e carabinieri, lunedì mattina, ha concluso l'indagine e arrestato tre pusher stranieri. Tutti e tre avevano ottenuto lo status di rifugiato politico con protezione sussidiaria-umanitaria: si tratta di Lamin Drammeh, maliano, 29 anni,...