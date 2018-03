Rifiuti, servizi tarati su 400mila abitanti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RACCOLTA DIFFERENZIATAVENEZIA Che Venezia sia una città speciale, e non solo per le sue opere d'arte, è un dato di fatto riconosciuto da tutti: pochi residenti rispetto all'effettivo numero di presenze giornaliere, costi altissimi per i servizi, per i trasporti e per i restauri. Ma Venezia è speciale anche dal punto di vista dei rifiuti che produce: la maggior parte di essi è infatti costituita da materiali nobili, cioè facilmente riciclabili. Si tratta di imballaggi, bottiglie in plastica e vetro, lattine. Materiali, insomma, prodotti...