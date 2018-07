Rifiuti: pagamenti da medaglia d'oro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CLASSIFICABELLUNO Medaglia d'oro di virtuosità. I bellunesi sono i migliori d'Italia nel pagamento della tassa rifiuti. Più o meno paga e Tari verrebbe da dire. E sembrerebbe scontato. Ma non è per niente così, perché in giro per lo Stivale non tutti pagano. Anzi. Le stime dicono che il mancato versamento della tassa rifiuti sfiora i 2 miliardi di euro. Miliardi, proprio così. Impossibile? No, lo dice chiaramente l'analisi di Crif Ratings, società del gruppo Crif e agenzia di rating del credito autorizzata ad assegnare rating a...