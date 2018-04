Rifiuti: Maserot sotto la lente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AMBIENTEBELLUNO Conti a posto per il Bacino Belluno-Dolomiti. Approvato all'unanimità, ieri pomeriggio in sala Muccin, il consuntivo 2017. Unica nota stonata in tabelle in cui i conti filano, sono i 7368 mila euro che una serie di Comuni ancora devono alle casse dell'ente, frutto di qui 0,60 centesimi a cittadino che ogni territorio raccoglie per il buon funzionamento del Bacino. Di contro ci sono state riscossioni per 143.546 euro, la cifra già versata al 31.12 dai Comuni adempienti. L'assemblea si è risolta in pochi minuti, incastrata...