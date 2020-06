A&T 2000 spa riapre gli sportelli per gli utenti. L'azienda, che gestisce il ciclo dei rifiuti in 51 Comuni della regione, ha predisposto nei 17 Comuni per cui gestisce la tariffa puntuale o il tributo Tari la riapertura. Il servizio, su prenotazione, funzionerà da oggi. Allo sportello si potranno effettuare le pratiche amministrative della tariffa puntuale e della Tari. I Comuni interessati sono: Basiliano, Buttrio, Campoformido Codroipo, Corno di Rosazzo, Gemona del Friuli, Lestizza, Martignacco, Moimacco, Pasian di Prato, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Premariacco, San Giovanni al Natisone, San Vito di Fagagna, Varmo, Venzone. La riapertura degli sportelli avverrà consueti orari, in base a quanto stabilito con ciascun Comune.

Dato che la maggior parte degli sportelli si trovano all'interno dei municipi, A&T 2000 sta lavorando in sinergia con le singole amministrazioni per garantire le misure di sicurezza necessarie. Per prenotare l'accesso allo sportello gli utenti dovranno chiamare il numero verde 800 008 310, gestito da personale di A&T 2000. Fino al 29 maggio il numero verde è stato operativo dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30, il venerdì dalle 9.30 alle 12.30. A partire da oggi, per meglio soddisfare le esigenze dei cittadini, l'orario del numero verde verrà ampliato e sarà il seguente: lunedì, martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30; il mercoledì ed il venerdì dalle 9 alle 13.

