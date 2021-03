LA PREVENZIONE

SAN DONÀ Turni scaglionati per netturbini e operai idrici: la zona rossa ha costretto Veritas a modificare i turni degli operatori, soprattutto coloro che si occupano del porta a porta. Da ieri Veritas ha anticipato l'orario di inizio-turno nelle diverse sedi, in modo da garantire che i netturbini e gli operai del settore idrico possano incontrarsi meno possibile negli spogliatoi. I turni erano già scaglionati in base ai protocolli della normativa anti-contagio, ma ora Veritas ha predisposto una suddivisione ancora più stringente a scopo preventivo. E la diversa turnazione potrebbe riflettersi sugli orari in cui viene svolto il servizio.

NUOVI ORARI

Tra le conseguenze: per gli utenti è preferibile esporre il raccoglitore dei rifiuti la sera precedente rispetto a quello previsto nel calendario, poiché nei mesi di marzo e aprile ci potrà essere qualche modifica nell'orario relativo alla raccolta. Il cambiamento sarà più evidente nei Comuni con più abitanti, interessati dal porta a porta o dove è adottato comunque un sistema misto tra cui San Donà e Chioggia, Mogliano, Scorzè, Jesolo e Mira. Il primo turno in assoluto per la raccolta dei rifiuti parte all'alba, anche se i servizi sono personalizzati per ogni Comune: 34 in cui Veritas si occupa direttamente dell'igiene urbana, 36 per il servizio idrico. I vari servizi, infatti, sono pensati in base a standard condivisi con i municipi e rispecchiano le caratteristiche dei territori che possono indicare necessità diverse. Il nuovo piano con turni scaglionati è valido in tutti i giorni di raccolta. La variazione con tutta probabilità avrà minore incidenza a Mestre dove non è applicato il porta a porta ma si usano le calotte, a Venezia dove la raccolta porta a porta è comunque quotidiana e nei Comuni più piccoli: Caorle, Campagna Lupia, Campolongo, Campolongo, Camponogara, Cavallino, Cavarzere, Ceggia, Cessalto, Cona, Dolo, Eraclea, Fiesso, Fossalta di Piave, Fossò, Marcon, Martellago, Meolo, Mirano, Musile, Morgano, Noale, Noventa, Pianiga, Quarto d'Altino, Salzano, Santa Maria di Sala, Spinea, Stra, Torre di Mosto, Vigonovo, Zenson e Zero Branco.

La direzione di Veritas, ieri con una lettera, ha informato i sindaci di aver «messo in atto nuove ed ulteriori misure per evitare e contenere il contagio tra il proprio personale a causa dell'aumento dei contagi a livello nazionale e regionale dovuti anche alle nuove varianti del virus oggi in circolazione. A questo scopo sono state modificate le turnazioni di ingresso-uscita del personale operativo delle diverse sedi, anticipando l'orario di inizio turno. Si avvisa pertanto che nei mesi di marzo ed aprile, periodo nel quale salvo proroga tali misure resteranno in vigore, potranno verificarsi minimi disagi attinenti alla raccolta dei rifiuti qualora l'utente esponga al mattino e non la sera precedente». Si tratta di misure preventive adottate per proteggere i circa duemila operai dei settori igiene urbana e idrico (il 65% dei dipendenti di Veritas), e in caso di focolai per evitare di bloccare il servizio di interi reparti, poiché sono stati allungati a 14 giorni i tempi di quarantena e il tracciamento avviene per ogni tipo di contatto, non più circoscritto ai soli contatti più stretti. Da Veritas fanno sapere che qualche disagio si potrebbe verificare anche nel servizio idrico, soprattutto perché gli operai lavorano in squadre, anche le uscite dei dipendenti del settore idrico di regola non avvengono tutte alla stessa ora.

