RIFIUTI SELVAGGI

PORDENONE La polizia locale ha individuato, negli ultimi 15 giorni, dieci furbetti dei rifiuti intenti ad abbandonare l'immondizia fuori dai cassonetti. Gli ultimi due sono stati pizzicati nei giorni scorsi dagli agenti dell'unità tutela ambientale in via Volt de Querini, dove recentemente erano stati segnalati diversi episodi. I trasgressori sono stati fotografati mentre scaricavano alcuni sacchi lanciandoli a terra. L'attività di accertamento contro l'abbandono della spazzatura è costante da parte dagli uomini del comandante Massimo Olivotto. Per l'assessore Emanuele Loperfido «aver investito aumentando l'organico degli agenti ci permette di effettuare questi controlli. Spiace dover utilizzare le loro professionalità anche per stanare i maleducati. Il monitoraggio, tuttavia, è e sarà continuo per assicurare il decoro della città». Controlli mirati e multe anche salate nei confronti di chi, consapevolmente, si lascerà andare a comportamenti contrari senso civico. «Spesso in alcune zona già mappate e tenute per questo sotto sorveglianza sottolinea l'assessore Stefania Boltin ci troviamo di fronte a situazioni imbarazzanti: vere e proprie discariche a cielo aperto, all'interno delle quali è possibile trovare anche inerti, isolanti ed eternit. Materiali e sostanze che possono essere nocivi alla salute delle persone. È importante che tutte le persone capiscano che chi abbandona un rifiuto fa un danno all'intera comunità. Serve, proprio per questo, una maggiore sensibilizzazione al problema e un intervento capillare nelle scuole. La speranza è che gli studenti apprendano sin da piccoli l'importanza della cura ed il rispetto per l'ambiente». Contro l'abbandono dei rifiuti sono state già messe in campo le foto-trappole, che stanno ruotando a seconda delle necessità. «La tecnologia commenta l'assessore può sicuramente essere utile». E' sufficiente girare per la città per capire che il problema dell'abbandono dei rifiuti c'è e continua. Specie in determinate zone dove, nonostante più volte siano state sanzionate persone sorprese sul fatto o filmate, il fenomeno non tende a migliorare. Certo, la situazione non è neanche paragonabile a quella di altre realtà, come per esempio Roma, ma fa specie che nella «civile» Pordenone molto spesso l'immondizia venga trovata fuori dai cassonetti o addirittura ci si possa imbattere in discariche a cielo aperto, con materiale speciale che dovrebbe essere smaltito correttamente e secondo procedure imposte.

Al.Co.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA