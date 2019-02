«Riferimento per la comunità, con levatura internazionale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONICORTINA Soddisfazione per la decisione presa dalla Regione, nell'affidare la gestione dell'ospedale Codivilla Putti per i prossimi vent'anni, ma nel contempo attesa di verificare gli immediati sviluppi futuri, in tempi molto rapidi, anche in vista dell'importante scadenza dei Campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021. L'amministrazione comunale ampezzana si divide fra queste due posizioni, nelle parole del sindaco Gianpietro Ghedina: «Apprendiamo con soddisfazione il buon esito della gara di affidamento della gestione del...