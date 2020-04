(al.pi.) Con la crisi economica post epidemia, non ci saranno fondi per sostenere gli stranieri inattivi: il rientro, quindi, venga permesso solo a coloro che hanno contratto di lavoro. A chiederlo è stato il sindaco Pietro Fontanini, ieri durante un incontro con l'onorevole Renzo Tondo: Considerando l'immenso lavoro che ci sarà da fare - ha infatti detto il primo cittadino -, e la situazione di difficoltà che molte famiglie friulane purtroppo vivranno, non possiamo più permetterci di ospitare gente inattiva, o magari dedita ad attività criminali, alla quale assegnare contributi destinati alle categorie maggiormente colpite dalla crisi. Questo vale soprattutto per una realtà come quella del Friuli Venezia Giulia, che rappresenta la porta d'accesso al nostro Paese per chi arriva da est. Domani ha continuato -, quando dovremmo rialzarci, tutte le energie e risorse dovranno essere rivolte alla nostra gente. La presenza a Roma dell'onorevole Tondo rappresenta in questa partita un elemento di forza per il nostro territorio. È di fondamentale importanza che il Governo si faccia carico di una radicale azione di razionalizzazione dei rientri dei cittadini stranieri che oggi sono tornati nel loro Paese ha concluso -, limitando la possibilità a coloro che sono in possesso di un contratto di lavoro. Tondo, dal canto suo, si è impegnato a portare l'istanza a Roma.

