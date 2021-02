Rientro affollato, sia pure al 50%, per gli studenti delle scuole superiori. Non sono mancate le lamentele ieri mattina per l'affollamento a bordo degli autobus diretti agli istituti scolastici e per la mancanza degli steward alle fermate lungo il percorso: Actv infatti ha preferito dislocare il personale addetto a regolare gli accessi ai mezzi pubblici in prossimità degli istituti più frequentati della provincia. E nonostante l'impiego di 160 autobus della flotta aziendale e di cento pullman di operatori privati, i problemi di affollamento non sono mancati. Per molti studenti il ritorno in classe dopo tre mesi di didattica a distanza rischia di alimentare nuovi casi di contagio, e già si annunciano nuove proteste. Diverso il bilancio della giornata per Actv, secondo la quale i problemi sono stati limitati e il sistema nel complesso ha retto. Meno problematica la situazione in centro storico, dove sui vaporetti non si sono registrati affollamenti particolari, con qualche problema limitato ai bus in arrivo a piazzale Roma. Più agevole il flusso delle corse nel Veneto orientale, dove il rientro in classe non ha suscitato problemi di rilievi sulla rete gestita da Atvo.

