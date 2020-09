RIENTRO ALLA BASE

AURONZO Il corpo si muove quasi in automatico. Mentre gli occhi sono fermi, puntati verso una sequenza di immagini già vista che si ripete all'infinito. La morte dell'appuntato scelto Sergio Francese, ieri mattina sulle Tre Cime di Lavaredo, ha scosso tutti profondamente. Anche i suoi colleghi i professionisti del soccorso della Sagf (Soccorso alpino della Guardia di Finanza) di Auronzo di Cadore. Loro che lo fanno di mestiere e che conoscono bene i limiti di una montagna che può tradire in qualsiasi momento. Ma è una possibilità che, finché rimane in un angolo buio della mente, non viene presa in considerazione. A metà pomeriggio la stazione di Auronzo di Cadore è vuota. Due macchine parcheggiate fuori. Nessun rumore. Alle 16 arrivano le jeep verdi, in fila indiana, a poca distanza l'una dall'altra. Parcheggiano in silenzio, con un carico di pensieri e di un'impotenza palpabile per ciò che è accaduto. Poi scendono gli uomini delle fiamme gialle. Sempre in silenzio e con addosso il completo del Soccorso alpino. Lo sguardo perso, ma non perduto. Oltre allo choc inevitabile, i loro visi tradiscono una punta di rabbia che traspare nel punto in cui la fronte si accartoccia facendo avvicinare le sopracciglia.

SILENZIO

Nessuno parla. E se qualcuno si azzarda a dire qualcosa si tratta di parole precise, ordini, comunicazioni, automatici come i loro movimenti. Chiedere un commento sulla tragedia che ha scosso ancora una volta la montagna bellunese è fuori discussione. «Io non parlo» risponde in modo secco uno di loro. Trasferiti gli zaini nelle macchine, risalgono sulle jeep ed entrano in caserma. Qualche ora dopo, nella sede di Auronzo di Cadore, sono arrivati anche i carabinieri. La Procura di Belluno, infatti, ha aperto un fascicolo conoscitivo, per ora senza indagati, per accertare l'esatta dinamica di quanto accaduto.

UN PASSO INDIETRO

Ieri mattina, sulle Tre Cime di Lavaredo, si è svolto l'annuale addestramento congiunto tra il Soccorso alpino e speleologico Veneto (stazione di Auronzo) e il Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Auronzo e Cortina. Verso le 10 l'elicottero Ab 412 delle Fiamme Gialle di Bolzano ha trasportato i soccorritori fino alla Cengia della Piramide, sulla Cima Grande, ed è iniziata la simulazione di un intervento di soccorso con calata della barella in parete. Quando l'addestramento volgeva ormai al termine è successo l'imprevisto. Mentre saliva a bordo dell'elicottero, Sergio Francese è stato colpito in testa da una delle pale del rotore principale. Il colpo è stato così violento che non gli ha lasciato scampo. «Sono triste». È il commento, a caldo, del comandante provinciale della Guardia di Finanza Gaetano Giacchi. «Ieri (venerdì per chi legge ndr) ha spiegato il colonnello avevo augurato buona fortuna a tutti coloro che si sarebbero presentati all'addestramento sulle Tre Cime di Lavaredo». L'aveva fatto da una delle stanze dell'ospedale di Belluno in cui è ricoverato da martedì a causa di problemi personali non gravi. «Quando il giorno è segnato, è segnato ha commentato Giacchi Anche se viene chiamata esercitazione, è un recupero vero e proprio e lo ripeto spesso. I soccorritori si trovano a 170 metri d'altezza. Quindi dev'esserci una grande intesa e tutto deve funzionare alla perfezione, altrimenti l'operazione va in fumo».

AFFIATAMENTO

Il colonnello Giacchi aveva conosciuto Francese nel 2017 quando lui aveva deciso di lasciare la Forestale e provare il concorso per entrare nella Guardia di Finanza. Era un uomo «volenteroso e sempre disponibile». Poi il pensiero è corso verso gli altri militari: «C'è molta agitazione nella Guardia di Finanza per ciò che è successo e vorrei essere con loro». Sergio Francese, appuntato scelto con qualifica speciale, era nato a Treviso 55 anni fa e viveva a Santo Stefano di Cadore con il figlio diciasettenne che ieri mattina l'aveva accompagnato sulle Tre Cime per assistere all'esercitazione dal rifugio. «Francese era esperto e competente ha ricordato il suo comandante a Cortina d'Ampezzo Paolo Simoni Una persona tranquilla e serena. Ma sono tutti bravi. Ieri mattina è andato sulle Tre Cime perché aveva una grande passione per questo lavoro». Una passione che gli è costata la vita.

Davide Piol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA