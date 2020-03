LE STORIE

VENEZIA L'ultimo, in tutto, è stato la loro salvezza. L'ultimo aereo disponibile per l'Italia, l'ultimo giorno di vacanza anticipato, l'ultimo giorno di Copenaghen e della Danimarca con i confini aperti. È stato un susseguirsi di casualità dell'ultimo minuto a riportare a casa sabato Marina e Marcello, i due fidanzati residenti a Burano partiti il 25 febbraio per una vacanza nel nord del mondo, tra Norvegia, isole Svalbard e Danimarca. Una settimana fa Marina Istrati - 24 anni, accompagnatrice turistica appena abilitata e studentessa di Economia e Commercio a Ca' Foscari - e il suo compagno Marcello Zane, 30 anni, artigiano, si erano scontrati con il problema coronavirus. Arrivati a Copenaghen di ritorno da quattro giorni di escursione alla Svalbard, avevano visto cancellato il loro aereo e ridotte al lumicino le possibilità di fare ritorno a casa. Nulla, nemmeno l'ambasciata e il consolato italiano in Danimarca, li avevano potuti aiutare. «Così ci siamo attrezzati per trovare noi una soluzione - racconta Marina - Abbiamo anticipato la partenza lasciando Copenaghen un giorno prima della scadenza della nostra vacanza. È stata una vera fortuna, abbiamo volato dalla Danimarca su Francoforte e poi su Venezia. L'aereo, il primo disponibile, era completamente pieno e siamo riusciti a trovare un posto lo stesso». Il sospiro di sollievo è diventato ancora più grande una volta atterrati, quando il cellulare di Marina ha ricevuto la notifica della chiusura dei confini da parte della Danimarca, anche lei alle prese con la lotta al coronavirus. «Se non avessimo preso quel volo, non so quando saremmo potuti tornare», commenta, adesso, da casa.

IN ATTESA

Chi ce l'ha fatta e chi, invece, aspetta ancora un modo per tornare. È il caso di una studentessa di 21 anni di Martellago, bloccata da giorni in Germania per l'emergenza sanitaria coronavirus. La giovane studia Economia Internazionale all'università di Flessinga, in Olanda, e quest'anno doveva partire per l'Erasmus a Hong Kong, meta divenuta impossibile con l'esplosione in Cina del Covid-19. Quindi, ha ripiegato per la più sicura Baviera, all'università di Deggendorf. Ma nel frattempo il virus è arrivato anche in Italia e Germania: anche qui hanno chiuso le università, il suo corso non è mai iniziato e prima del 20 aprile non se ne parla. Le hanno consigliato di tornare a casa. Cosa che ha cercato di fare, ma invano. «Le hanno già cancellato due voli - spiega la mamma - per sabato ne ha trovato uno da Monaco a Roma, ma temiamo venga annullato pure questo. Poi c'è l'incognita del viaggio da Deggendorf a Monaco, 210 chilometri: per ora in Germania si può ancora uscire ma nelle prossime ore non si sa. Infine, se ci arriva, ci sarà il problema del rientro da Roma». La signora ha provato a contattare la Regione, «ma la risposta è stata che non è compito loro ma dei Ministeri: nessun aiuto. Da giorni stiamo chiamando la Farnesina, ma non otteniamo alcuna risposta, così come non dà segni di vita il numero 1500 attivato per l'emergenza. Ambasciate e consolati rispondono che le frontiere sono chiuse. Ho persino proposto all'ambasciata tedesca di farmi il tampone comprovando la mia non-positività, mettermi in macchina, fare un'unica sosta a Deggendorf per caricare mia figlia e ripartire: vietato anche questo».

Nicola Munaro

Nicola De Rossi

