Dieci contagi in un giorno. E nuovi casi dall'estero. Solo ieri ne sono stati contati altri tre. Due signore sono rientrate dalla Bosnia con i sintomi classici e i tamponi hanno dato la conferma: Covid-19. Adesso sono in isolamento domiciliare. Un altra positività è emersa in una famiglia all'interno della quale è nato un piccolo focolaio dopo un rientro dalla Svizzera. Sempre ieri, di seguito, è stato evidenziato un altro focolaio: quattro colleghi di lavoro di una persona già positiva sono risultati a loro volta contagiati. Tutti e 4 sono in isolamento domiciliare. In più, si è aggiunto un nuovo contagio al focolaio partito a Maser, che ha visto coinvolti due anziani di 85 e 90 anni e le loro due badanti di origini moldave. I casi attualmente positivi nella Marca sono 112. Alla luce degli screening in corso, sono esplosi gli isolamenti a domicilio. Oggi sono 630 i trevigiani che non possono uscire di casa. Tra questi, 15 presentano sintomi della malattia. Aumentati anche i ricoveri in Malattie infettive di Treviso. Nove le persone colpite dal Covid che hanno bisogno dell'ospedale ( i due anziani di Maser, una delle loro due badanti, un 60enne originario della Macedonia, una donna che rientra tra i contagi partiti dall'ex infermiere di Bassano, un ospite del gruppo- appartamento di Lancenigo e altre tre persone positive prima seguite a domicilio e poi ricoverate per un aggravamento delle loro condizioni di salute. (mf)

