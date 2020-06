L'INTERVISTA

TREVISO «Un fulmine a ciel sereno». Il governatore Luca Zaia stenta a crederci quando gli viene comunicato che il Governo ha deciso di impugnare la legge regionale che istituisce a Treviso il corso di laurea completo in Medicina e Chirurgia. Poi quando realizza che è tutto vero, sbotta: «Una cosa ridicola, imbarazzante, anti storica». Ma è andata proprio così. Ieri, su proposta del ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, il consiglio dei ministri ha esaminato sei leggi regionali e ha deciso di puntare il mirino su quella veneta, sottolineando dei conflitti con la legislazione centrale e contestando l'utilizzo di una parte del fondo per la Sanità destinato al Veneto. E Zaia non ci sta.

Governatore, stop imprevisto...

«Ma chi poteva immaginare una cosa del genere. Ovviamente ricorreremo contro questa decisione del Governo, e difenderemo assolutamente la nostra legge. Siamo pronti a scendere in campo con i nostri uffici e i nostri giuristi per ribadire nelle sedi opportune la giustezza della scelta e la correttezza dell'iter».

Ma non c'era nessuna avvisaglia di quanto stava per accadere?

«Dal 12 maggio il Governo stava interloquendo con l'avvocatura regionale, ma è una cosa che capita spesso. Che avrebbe mai potuto dire che si sarebbe arrivati a un'impugnazione della legge? Stiamo parlando di un'iniziativa portata avanti con l'Università di Padova, la madre delle facoltà di medicina a livello europeo. Non capisco cosa si possa contestare».

Contestano l'uso del fondo per la Sanità.

«Appunto, un'assurdità. Parliamo di 2-3 milioni di euro su un fondo di 9,6 miliardi destinato al Veneto. E parliamo di soldi investiti per la formazione di alta qualità. E quanto accaduto in questi mesi ci dimostra quanto sia fondamentale procedere su questa strada».

E poi c'è quell'ipotesi di conflittualità con le competenze dello Stato.

«Ogni volta viene tirata fuori questa conflittualità, poi resistiamo, andiamo in giudizio, la spuntiamo e la conflittualità non c'è più. Sono il ministero della Salute e dell'Economia che hanno voluto impugnare questa legge».

Non c'è più margine per trovare un accordo?

«Il consiglio dei Ministri ha dato mandato all'Avvocatura dello Stato di procedere all'impugnazione entro il 16 giugno. Ho già parlato col ministro Boccia, conto di utilizzare al meglio i tavoli di confronto per trovare una soluzione sensata».

Deluso?

«Arrabbiato. L'operazione portata avanti con l'Università ha coronato un mio sogno. Sono stato io a volere un corso universitario completo di Medicina a Treviso, dove già ci sono otto cliniche universitarie oltre ai primi anni di Medicina. È il completamento di un percorso. Da qui siamo voluti partire per portare un corso completo».

Treviso, nei suoi programmi, dovrebbe diventare un campus.

«Sì, un campus universitario attorno a un centro ospedaliero da mille posti letto. Un luogo dove trasmettere competenze accademiche e professionali. Un polo fondamentale per la formazione».

Ma questo progetto non è stato capito.

«Sinceramente siamo arrivati alle comiche, non mi viene da dire altro. E mi dispiace. Tutto è stato portato avanti e definito in totale collaborazione con l'Università e il Rettore Rizzuto e con la sua prestigiosa Scuola di Medicina presieduta dal professor Merigliano. Ripeto: un'operazione in linea perfetta con l'importanza di rafforzare la formazione in sanità, emersa con tanta evidenza nel corso dell'emergenza Covid-19».

E già qualcuno ipotizza che questa decisione non sia altro che un modo per mettere il bastone tra le ruote a un governatore che gode di grande consenso.

«Ma se qualcuno pensa di danneggiare me con questi mosse, si sbaglia. Non fa un danno a Zaia, ma ai cittadini. Solo a loro. Lasciamo perdere la politica per queste cose, altrimenti si dimostra solo di non avere alcuna visione. È come mostrare la luna a una persona e questa ti guarda il dito. Pazzesco».

